Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tahıl mutabakatı) Küresel gıda krizinin aşılmasına anlamlı katkı sağlayacağız" Femaş Metal Sanayii İşçileriyle Buluşma programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması KAYSERİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de Femaş Metal Sanayii İşçileriyle Buluşma programında konuştu. Femaş Metal Sanayii İşçileriyle Buluşma programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması KAYSERİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de Femaş Metal Sanayii İşçileriyle Buluşma programında konuştu. (3) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tahıl sevkiyatına yönelik mutabakat) Önümüzdeki günlerde başlayacak gemi trafiğiyle küresel gıda krizinin aşılmasına anlamlı katkı sağlayacağız." Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rusya ve Ukrayna arasında barış tesis edilene kadar diplomatik çabalarımızı sürdürmekte kararlıyız." AA / Hakan Can Şahin - Politika Politika Güncel Haberler

Haberler ›› Politika ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Tahıl mutabakatı) Küresel gıda krizinin aşılmasına anlamlı katkı sağlayacağız' - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.