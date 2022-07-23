Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tahıl mutabakatı) Küresel gıda krizinin aşılmasına anlamlı katkı sağlayacağız" - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tahıl mutabakatı) Küresel gıda krizinin aşılmasına anlamlı katkı sağlayacağız"

AA - Hakan Can Şahin - Politika
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Femaş Metal Sanayii İşçileriyle Buluşma programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması KAYSERİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de Femaş Metal Sanayii İşçileriyle Buluşma programında konuştu.

Femaş Metal Sanayii İşçileriyle Buluşma programı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması KAYSERİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de Femaş Metal Sanayii İşçileriyle Buluşma programında konuştu. (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tahıl sevkiyatına yönelik mutabakat) Önümüzdeki günlerde başlayacak gemi trafiğiyle küresel gıda krizinin aşılmasına anlamlı katkı sağlayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rusya ve Ukrayna arasında barış tesis edilene kadar diplomatik çabalarımızı sürdürmekte kararlıyız."

AA / Hakan Can Şahin - Politika

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