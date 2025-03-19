Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'na 7 suçlama! İfade vermeye başladı

Ekrem İmamoğlu'na 7 suçlama! İfade vermeye başladı
Gözaltına alınan İmamoğlu'ndan el yazısıyla mesaj

Gözaltına alınan İmamoğlu'ndan el yazısıyla mesaj
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Erbakan: Türkiye'nin ayarlarıyla oynamanın, adaleti sarsmanın kimseye faydası yoktur

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına sert tepki gösterdi. Erbakan "İstanbul Adliyesi'ne çağırdığınızda gelecek bir belediye başkanının, kaçak muamelesi yapılarak sabaha karşı evinden gözaltına alınması adeta hukukun kapısını kırmaktır. Türkiye'nin ayarlarıyla oynamanın, adaleti sarsmanın kimseye faydası yoktur" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek veren bir mesaj paylaştı.

"BU RESMEN HUKUKUN KAPISINI KIRMAKTIR"

X hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Erbakan " İstanbul Adliyesi'ne çağırdığınızda gelecek bir belediye başkanının, kaçak ya da kaçacak muamelesi yapılarak sabaha karşı evinden gözaltına alınması adeta hukukun kapısını kırmaktır. Geçmişte yaşadığınız hukuksuzlukları, daha da üst perdeden başkalarına da yaşatmak hak değildir, haklı bir tutum da değildir.

"TERÖR ÖRGÜTÜ ELEBAŞIYLA DİYALOG KURULAN DÖNEMDE..."

Siyaseti de , adaleti de ezip geçen bu tutum, "hukuk devleti"ni tasfiye edip "savcılar ve yargıçlar devleti"ne geçişin özetidir. Terör örgütü elebaşıyla diyalog kurulan bir dönemde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı aynı terör örgütü ile ilişkilendirmek de ayrıca tezat oluşturan bir durumdur.

"BUGÜN DE HUKUKTAN VE ADALETTEN YANA TAVIR ALIYORUZ"

Yeniden Refah Partisi olarak, her zaman olduğu gibi bugün de hukuktan ve adaletten yana tavır alıyoruz. Demokratik yollardan tecelli eden millet iradesine sahip çıkıyoruz. Aksi ispat edilinceye kadar masumiyetin esas olduğu temel hukuk karinesini hatırlatıyoruz.

Türkiye'nin ayarlarıyla oynamanın, Devlet'in temeli olan adaleti sarsmanın, ekonominin ihtiyacı olan güven ve istikrar arayışına darbe vurmanın kimseye bir faydası yoktur."

Erbakan: Türkiye'nin ayarlarıyla oynamanın, adaleti sarsmanın kimseye faydası yoktur

Erbakan: Türkiye'nin ayarlarıyla oynamanın, adaleti sarsmanın kimseye faydası yoktur
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (18)

Haber YorumlarıMert:

Sen kendini ne sandın ..hayırdır.. Babasinin kemiklerini sızlatan adamsin sen... Senden bir halt olmayacak ..olmazzz

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Haber Yorumlarıreşit bağcı:

Zamanında CHP BABANIN AYRALARIYLA ÇOK OYNADI

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Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

muhsini yediler sinani yediler an gelir gün gelir

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Haber YorumlarıTurgut Aydoğdu:

Geçen seçimde verdiğim oy haram zıkkım olsun buna. Çal çırp sonra yargı kapına gelince kırılsın öylemi. Baştakiler dahil kim çalmışsa yargılanmalı. Ayrım yok.

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Haber YorumlarıMÜCAHİD:

ömrü Kam alistlerle CHP ile mücadelede geçen rahmetli babanın kemiklerini sızlatıyorsun mezarında.

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Haber YorumlarıFatih :

ne diyon dayı sen. normal prosedür işte. niye ayrıcalık bekliyorsun? adaleti sarsmayalım diyorsun ayrıcalık olsun istiyorsun??

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Haber YorumlarıAlp AY:

noldu yanlış atamı oynadın

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Haber Yorumlarısarioglanli38:

aldığın oy kadar konuş

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Haber YorumlarıYaşar Tosunoğlu:

Istanbul belediye başkanı olunca yolsuzluk yapma hakkımı oluyor türlü oyunlar ile diploma alma hakkımı doğuyor bunun özelliği ne 10 aylık falanmı işi gücü yalan dolan sonunda duvara tosladı iyikide cumhurbaşkanı falan olmamış yoksa memleketi satardı daha halen bunu destekleyenlerin aklına şaşarım.

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Haber YorumlarıENGiN:

sen sus kansız

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