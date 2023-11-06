Engin ve Dilan Polat çiftiyle ilgili yürütülen soruşturmada 6 şahıstan 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Engin ve Dilan Polat çiftiyle ilgili soruşturmada 5 şüpheli adliyeye sevk edildi

Engin ve Dilan Polat çiftiyle ilgili yürütülen soruşturmada kalan 5 kişi adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - Engin ve Dilan Polat çiftiyle ilgili yürütülen soruşturmada kalan 6 şahıstan 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Engin ve Dilan Polat çiftiyle ilgili yürütülen soruşturmada 24 şüpheli yakalanmıştı. Bu şahıslardan 18'i adli makamlara sevk edildikten sonra 12'si tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Engin ve Dilan Polat çiftinin operasyonla alınmasının ardından Ankara'da 4, İstanbul'da 3 şüpheli daha gözaltına alınarak emniyete getirilmişti. Soruşturmanın ardından emniyetteki işlemleri tamamlanan Uğurcan Ayyıldız, Gözde Bilgiç, İsmail Bilgiç, Kübra doğan Öztürk, Mustafa Özalp isimli şahıslar sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. 1 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.