Emir Faruk Uzunpınar, BBP Mali İşler Başkan Yardımcılığına Atandı

Emir Faruk Uzunpınar, BBP Mali İşler Başkan Yardımcılığına Atandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyük Birlik Partisi (BBP) Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Emir Faruk Uzunpınar, Genel Başkan Mustafa Destici'nin tensipleriyle Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Uzunpınar, parti mensupları tarafından takdir edilen projeler gerçekleştirmiştir.

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Emir Faruk Uzunpınar, Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine atandı.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, BBP'li Emir Faruk Uzunpınar'ın, Genel Başkan Mustafa Destici'nin tensipleriyle Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine getirildiği ifade edildi. İstanbul'da uzun süre Alperen Ocakları İl Başkanlığı görevini yürüten Uzunpınar'ın, bu süreçte ortaya koyduğu çalışmalar ve gençliğe yönelik projeleriyle parti mensuplarının da takdirini kazandığı kaydedildi. Emir Faruk Uzunpınar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız Mustafa Destici'nin tensipleriyle mali işlerden sorumlu başkan yardımcılığı gibi önemli ve sorumluluğu yüksek bir göreve layık görüldüm. Bu görev için bana sonsuz güvenen başta Genel Başkanımıza, ayrıca güven ve destekleriyle her daim yanımızda olan Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcımız Yaşar Sayan'a şükranlarımı sunuyorum. Büyük Birlik Partisi'nin amaçlarına hizmet yolunda, sorumluluk bilinciyle, azim ve gayretle çalışmaya devam edeceğim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
FIFA'dan Yeni Malatyaspor'a bir kötü haber daha

FIFA'dan Türk kulübüne bir ceza daha! Ligdeki puanları -12 oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eda Erol bu akşam evleniyor! Damat gelin evinden davul zurnayla aldı

Ünlü isim bu akşam evleniyor! Damat kapıya geldi, davullar çaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.