Emir Faruk Uzunpınar, BBP Mali İşler Başkan Yardımcılığına Atandı

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Emir Faruk Uzunpınar, Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine atandı.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, BBP'li Emir Faruk Uzunpınar'ın, Genel Başkan Mustafa Destici'nin tensipleriyle Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine getirildiği ifade edildi. İstanbul'da uzun süre Alperen Ocakları İl Başkanlığı görevini yürüten Uzunpınar'ın, bu süreçte ortaya koyduğu çalışmalar ve gençliğe yönelik projeleriyle parti mensuplarının da takdirini kazandığı kaydedildi. Emir Faruk Uzunpınar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız Mustafa Destici'nin tensipleriyle mali işlerden sorumlu başkan yardımcılığı gibi önemli ve sorumluluğu yüksek bir göreve layık görüldüm. Bu görev için bana sonsuz güvenen başta Genel Başkanımıza, ayrıca güven ve destekleriyle her daim yanımızda olan Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcımız Yaşar Sayan'a şükranlarımı sunuyorum. Büyük Birlik Partisi'nin amaçlarına hizmet yolunda, sorumluluk bilinciyle, azim ve gayretle çalışmaya devam edeceğim" dedi.