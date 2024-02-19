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Emine Erdoğan, Mihriban Aliyeva ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'de bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva ile bir araya geldi. Erdoğan, Aliyeva'yı tebrik ederek Sıfır Atık Vakfı ve Haydar Aliyev Vakfı arasında işbirliği konularını ele aldı. Ayrıca, Azerbaycan'ın ev sahipliği yapacağı COP29 için çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Emine Erdoğan, Mihriban Aliyeva ile görüştü

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'de bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva ile bir araya geldi.

Erdoğan, 7 Şubat'taki Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından ilk resmi ziyareti için Türkiye'ye gelen Aliyev'in eşi Aliyeva ile Devlet Konukevi'nde baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Seçimi yeniden kazanmaları dolayısıyla Aliyeva'yı tebrik eden Erdoğan, Aliyeva ile Sıfır Atık Vakfı ve Haydar Aliyev Vakfı arasında nasıl bir işbirliği yapılabileceği konularını ele aldı. Emine Erdoğan, Azerbaycan'ın ev sahipliği yapacağı COP29 dolayısıyla da Aliyeva'ya başarı dileğinde bulundu. Görüşmenin ardından Emine Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın değerli eşi, dostum Mehriban Aliyeva ile bir araya geldik. Mehriban Aliyeva Hanımefendi'ye Karabağ Zaferiyle birlikte 30 yılın ardından seçimin tüm Azerbaycan topraklarında yüksek bir katılımla gerçekleştirilmiş olmasından duyduğumuz memnuniyeti ifade ettim. Bu sene Azerbaycan'ın ev sahipliğini üstlendiği COP29'a dair birlikte yürütebileceğimiz çalışmalar hakkında da fikir alışverişinde bulunduk. Yeniden Cumhurbaşkanlığı görevine seçilen Sayın İlham Aliyev'i ve kıymetli eşi Mehriban Aliyeva'yı yürekten kutluyor, başarılı bir görev süreci diliyorum. Seçim zaferinin dost Azerbaycan halkına hayırlar getirmesini temenni ediyorum."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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