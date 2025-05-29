Emine Erdoğan İstanbul'un fethinin 572. yılını kutladı

Emine Erdoğan İstanbul'un fethinin 572. yılını kutladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul'un fethinin 572. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul'un fethinin 572. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan, "Kutlu zaferin birliğimizin, dirliğimizin ve yarınlara umutla bakışımızın simgesi olmaya devam etmesini diliyorum" dedi.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Peygamber müjdesine nail olmuş aziz şehir İstanbul, 572 yıl önce imanla, cesaret ve azimle fethedildi. Adaletin, hoşgörünün ve ilmin yükseldiği yeni bir çağı başlatan şanlı Komutan Fatih Sultan Mehmet Han ile tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle yad ediyorum. Kutlu zaferin birliğimizin, dirliğimizin ve yarınlara umutla bakışımızın simgesi olmaya devam etmesini diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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