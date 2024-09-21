BM 79. Genel Kurulu'na katılacak First Lady'nin şıklığı çok konuşuldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılacak. Emine Erdoğan, ABD'de 21-25 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Genel Kurulu görüşmelerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik edecek. ABD'de yoğun temaslar gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı ve First Lady, uçağa binmeden önce gazetecilerle görüştü. Bu sırada Emine Erdoğan'ın şık ve zarif giyimi dikkatlerden kaçmadı.

EMİNE ERDOĞAN'I YOĞUN BİR ABD GEZİSİ BEKLİYOR

ABD ziyaretinde, BM Genel Kurulu'na katılan liderlerin eşleriyle bir araya gelecek Emine Erdoğan, bir dizi programa ev sahipliği yapacak, ikili görüşmeler ve kabullerde bulunacak. Emine Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde Olgunlaşma Enstitüleri tarafından düzenlenecek "Gelin Hazineleri: Osmanlı ve Anadolu Çeyizlerinde Bir Yolculuk" programına ev sahipliği yapacak. Emine Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde Olgunlaşma Enstitüleri tarafından düzenlenecek "Gelin Hazineleri: Osmanlı ve Anadolu Çeyizlerinde Bir Yolculuk" programına ev sahipliği yapacak. Erdoğan, Türkevi'nde düzenlenecek "Afrika'nın Lezzetleri: Bir Kültür, Mutfak ve Dostluk Şölen" programında lider eşleri ile bir araya gelecek. Emine Erdoğan, UNICEF Genel Merkezi'nde düzenlenecek "Bir Deniz Yıldızı Hikayesi: Gönül Elçilerine Küresel Davet" programına katılacak. Emine Erdoğan'ın, bu yıl BM Zirvesi kapsamındaki programlarında BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı olarak BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşeceği öğrenildi.