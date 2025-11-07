Emine Erdoğan'dan Topkapı Sarayı Saat Müzesi'nin açılışına ilişkin paylaşım Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, katıldığı Topkapı Sarayı Saat Müzesi'nin açılışına ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, tarihin güzide mekanı Topkapı Sarayı'nda son derece titiz bir çalışmanın ürünü olan "Zaman ve Sanat Müzesi"nin açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu paylaştıklarını kaydetti.

Erdoğan, "Dünya saatçilik tarihinin en değerli hazinelerinden biri olarak değerlendirilen Topkapı Sarayı Saat Koleksiyonu, Osmanlı İmparatorluğu'nun zaman algısını, diplomatik ilişkilerde saatin oynadığı rolü ve estetiğin hayattaki merkezi konumunu anlatıyor. Yaklaşık 380 eserin içinde, dünyada eşi benzeri olmayan parçalar var. İnanıyorum ki sanatseverler burada, zengin bir tarih ve sanat şöleniyle birlikte hayat üzerine tefekkür edecekleri tarihsel bir bilgelikle buluşacak. Medeniyetimizin düşünce ufkunu günümüze taşıyan bu kıymetli müzenin hayırlara vesile olmasını diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, programa ilişkin fotoğraflara da yer verildi.