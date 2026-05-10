Emine Erdoğan'dan Anneler Günü paylaşımı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, başta şehit anneleri olmak üzere, evlat hasreti çeken Diyarbakır Anneleri'ni hürmetle andığını belirterek, acısını kalbinin en derininde hissettiği Filistinli annelere sabır ve güç diledi.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından Anneler Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, kimi annelerin evladını kalbinde taşıdığını, kiminin yavrusunun en büyük dayanağı, kiminin de yaşadığı zorluklara rağmen metanetiyle umut olduğunu belirtti.

Annelerin, bu dünyanın sahip olduğu en büyük ışık olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Onlar varsa, karanlık yoktur. Başta şehitlerimizin kıymetli anneleri olmak üzere, evlat hasreti çeken Diyarbakır Anneleri'ni hürmetle anıyorum. Filistinli annelerin acısını kalbimin en derininde hissediyor, her birine sabır ve güç diliyorum. Zulme ve esarete karşı, her şeyden önce birer anne olarak direnişin sembolü olan kahraman kadınları yürekten selamlıyorum. Sevgisiyle bir çocuğun geleceğini mümkün kılan mucize koruyucu annelerimize ise en içten şükranlarımı sunuyorum. Bütün annelerin Anneler Günü'nü tebrik ediyor, ebediyete irtihal eden büyüklerimizi rahmetle yad ediyorum."