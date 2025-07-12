Duygusal Anlar: Erdoğan ve Emine Erdoğan

Duygusal Anlar: Erdoğan ve Emine Erdoğan
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin 32. İstişare ve Değerlendirme Kampı'nın açılış konuşması sırasında salonda duygusal anlar yaşandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin 32. İstişare ve Değerlendirme Kampı'nın açılış konuşması sırasında salonda duygusal anlar yaşandı. Erdoğan'ın, "terörsüz Türkiye" mesajları ve şehitlerle ilgili açıklamaları üzerine eşi Emine Erdoğan'ın gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

AK Parti'nin 32. İstişare ve Değerlendirme Kampı'nın açılış konuşmasında duygusal anlar yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği terörsüz Türkiye mesajları ve şehitler ile ilgili sözleri sırasında Emine Erdoğan'ın gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Salondaki duygu yoğunluğu kameralara da yansıdı. Konuşmasını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'a yönelerek sarıldı. O anlar salonda bulunan davetliler tarafından uzun süre alkışlandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Napoli'nin Galatasaray'ın tekliflerini reddetme sebebi ortaya çıktı

Napoli'nin Galatasaray'ın tekliflerini reddetme sebebi ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.