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Emine Erdoğan, AK Parti'nin İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda kadın üyelerle bir araya geldi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti'nin 31'inci İstişare ve Değerlendirme Toplantısı kapsamında, kadın Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri ve milletvekilleriyle bir araya geldi. Emine Erdoğan, toplantıda güçlü aile ve güçlü toplumun önemine vurgu yaparak, Türkiye'nin daha güçlü bir geleceğe inandığını belirtti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ak Parti'nin 31'inci İstişare ve Değerlendirme Toplantısı kapsamında, kadın Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri ve milletvekilleriyle bir araya geldi.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Ak Parti'nin temelinde kadınların gücüne olan inanç vardır. 31'inci İstişare ve Değerlendirme Toplantısı kapsamında AK Parti üç kademe kadın MYK, MKYK üyeleri ve kadın milletvekillerimizle bir araya geldik. Ülkemizi yakından ilgilendiren, toplumumuzun yapı taşı aileyi güçlendirmeye yönelik konular hakkında fikir ve öneri alışverişinde bulunduk. Güçlü aile, güçlü toplum şiarıyla daha güçlü bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğimize inancım tam" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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