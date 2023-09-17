Emine Erdoğan, ABD ziyaretinde lider eşleriyle bir araya gelecek

Birleşmiş Millletler'in (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden eşi Emine Erdoğan, katılımcı ülke liderlerinin eşleriyle bir araya gelerek yoğun temaslarda bulunacak.

Birleşmiş Millletler'in (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden eşi Emine Erdoğan, katılımcı ülke liderlerinin eşleriyle bir araya gelerek yoğun temaslarda bulunacak.

Emine Erdoğan, New York'ta düzenlenecek BM 78. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere 16-20 Eylül tarihleri arasında ABD'yi ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik ediyor. ABD ziyareti çerçevesinde BM Genel Kurulu'na katılan liderlerin eşleriyle bir araya gelecek olan Emine Erdoğan, bir dizi ziyarette de bulunacak. Emine Erdoğan, ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından düzenlenecek programa katılacak.

Türkevi'nde gerçekleştirilecek Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı imza törenine katılması planlanan Emine Erdoğan, yine burada "The World is Our Common Home: Path of the Global Zero Waste Movement: Çevre Etkinliği"ne kalıtacak, Sıfır Atık Danışma Kurulu üyeleriyle bir araya gelecek ve Dokuma Atlası Etkinliği'ne iştirak edecek.

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın ve eşinin heyet başkanları ve eşleri onuruna Metropolitan Sanat Müzesi'nde vereceği resepsiyona katılacak. Biden'ın eşi Jill Biden'ın ev sahipliğinde Smithsonian Tasarım Müzesi'nde düzenlenecek programda yer alması öngörülen Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Türkevi'nde düzenleyeceği "Sosyal Refahın Adil Dağılımı" konulu panelde katılımcılara hitap edecek.

Emine Erdoğan, Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) ve Türk-Amerikan İş Konseyi (TAİK) üyeleriyle bir araya geleceği programların ardından ABD temaslarını tamamlayacak. - NEW YORK