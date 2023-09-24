Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, halkla bir araya gelerek belediyenin gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıyor

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek belediyenin son dönemde gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Başkan Doğan, ilçenin daha modern ve düzenli bir hale getirilmesi için yoğun çaba içinde olduklarını belirtti.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, halkla bir araya gelerek belediyenin gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulunuyor.

Esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek belediyenin son dönemde gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgiler veren, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, ilçenin daha modern ve düzenli bir hale getirilmesi için yoğun çaba içinde olduklarını belirtti.

Başkan Doğan, önce belediyenin farklı birimlerini ziyaret ederek çalışanlarla bir araya geldi ve yürütülen projeler hakkında detaylı bilgi aldı. Belediye personeliyle samimi bir sohbet gerçekleştiren Doğan, onların sorunlarını dinledi ve belediye hizmetlerinin daha etkin bir şekilde sunulabilmesi için önerilerini aldı.

Başkan Doğan, daha sonra ilçe sakinleriyle bir araya gelerek belediyenin son dönemde gerçekleştirdiği çalışmaları anlattı. Konuşmasında, yeşil alanların artırılması, altyapı iyileştirmeleri, trafik düzenlemeleri, spor tesislerinin yenilenmesi gibi bir dizi projenin başarıyla tamamlandığını ve devam ettiğini belirtti. Ayrıca, çevre düzenlemeleri ve temizlik konularına da özel önem verdiklerini vurguladı.

Daha modern ve düzenli bir ilçe için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyleyen Belediye Başkanı Doğan, "Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek, temiz ve güvenli bir çevre sunmak en öncelikli hedefimizdir. Bu çerçevede, belediyemizin birimleriyle birlikte elbirliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın görüşlerini önemsiyoruz. Gelecekte yapacağımız projeleri şekillendirmede onların katkısı büyük olacaktır" dedi.

Vatandaşlar, Başkan Doğan'ın açıklamalarını ilgiyle dinleyerek, yapılan çalışmalardan memnuniyetlerini dile getirdi. - KÜTAHYA