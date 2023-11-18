Elazığ'da Filistin için gıyabi cenaze namazı kılındı, Gazze'ye imza kampanyası başlatıldı

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için Elazığ İzzetpaşa Camisinde gıyabi cenaze namazı kılındı. Daha sonra '7'den 77'ye Gazze için ben de varım' imza kampanyası başlatıldı.

Elazığ'da, Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Gazze'ye gitmek için imza kampanyası başlatıldı

ELAZIĞ - İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için Elazığ İzzetpaşa Camisinde gıyabi cenaze namazı kılındı. Daha sonra "7'den 77'ye Gazze için ben de varım' imza kampanyası başlatıldı.

Elazığ İzzetpaşa Camisinde öğlen namazının ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden Filistinliler için kılınan gıyabi cenaze namazının ardından İl Müftüsü İrfan Üstündağ ve cemaat, dua etti. Namaz sonrası sivil toplum kuruluşları adına basın açıklaması yapan 73 Selamet Kuşağı Akıncıları Sivil İnisiyatif Grubu Koordinatörü Ahmet Tanrıverdi, 75 yıldır işgal altında olan Filistin'de, bugüne kadar yüz binlerce insanın hayatını kaybettiğini belirtti.

Gıyabi cenaze namazı sonrası 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kurulan stantlarda "7'den 77'ye Gazze için ben de varım" imza kampanyası başlatıldı. 73 Selamet Kuşağı Akıncıları Sivil İnisiyatif Grubu öncülüğünde kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de katılımıyla başlatılan kampanya vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Koordinatör Ahmet Tanrıverdi, yaptığı basın açıklamasında, 1974 yılında Kıbrıs Harekatı'na destek vermek için de imza kampanyası başlattıklarını anımsatarak, "73 Selamet Kuşağı Akıncıları ve Elazığ Akıncılar Derneği olarak '7'den 77'ye Gazze için ben de varım' imza seferberliği ile gönlümüzün, yüreğimizin ve cihat şuurumuzun Filistin'de olduğunu göstermek adına bir imza kampanyası başlattık. Bu kampanya ile 'Filistin yalnız değildir' ve 'Gazze sahipsiz değildir' diyerek dünyaya haykırıyoruz" dedi.

İmza kampanyasının ilk olarak Elazığ'da başlatıldığı, yarın İstanbul'da devam edeceği öğrenildi.