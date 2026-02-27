Haberler

Ekrem İmamoğlu'nun 'Hakaret' Davası Ertelendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'hakaret' suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşması 5 Mart'a ertelendi. İmamoğlu'nun avukatı, davamın düşmesi için mahkemeye talepte bulundu.

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun 'hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davanın duruşması 5 Mart'a ertelendi.

İstanbul'da düzenlenen SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı sırasında Serkan Şahin'le yaşanan diyalog nedeniyle, Ekrem İmamoğlu hakkında 'hakaret' suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bugün, Bakırköy 33. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat katıldı.

'DÜŞME KARARI VERİLMESİNİ TALEP EDERİZ'

Tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat beyanında, "Yazılı beyanlarımızı tekrar ederiz. Herhangi bir suç olduğunu düşünmememize rağmen, ön ödemeye tabi suç olması nedeniyle ön ödeme gereği yerine getirildi. Düşme kararı verilmesini talep ederiz" dedi.

DURUŞMA 5 MART'A ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, kararını açıklamak üzere duruşmanın 5 Mart'a görülmesine hükmetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD'nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin

ABD'den İsrail'deki vatandaşlarına uyarı: Ülkeyi bugün terk edin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ramazan günü eksi 4 derecede saatlerce kuyrukta beklediler

Ramazanda buz kesen bekleyiş! Soğuk değil yoksulluk üşüttü
Savaş sürerken devlet televizyonunda kan donduran tehdit

Savaş sürerken devlet televizyonunda kan donduran tehdit
İran'ın müttefik ülkesinden şok eden karar! Acil koduyla çağrı yapıldı

İran'ın müttefik ülkesinden şok eden karar! Acil koduyla çağrı yapıldı
Manchester United'ın kovduğu Amorim bayram edecek

Aldığı haberle kovulduğuna gram üzülmeyecek
Ramazan günü eksi 4 derecede saatlerce kuyrukta beklediler

Ramazanda buz kesen bekleyiş! Soğuk değil yoksulluk üşüttü
CHP'li Veli Ağbaba'nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı

Bu ne şimdi? Hani sağ elin verdiğini sol el görmeyecekti
Komşuya güven 20 yıl hapisle son buldu

Komşuya güven 20 yıl hapisle son buldu