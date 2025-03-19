İmamoğlu'ndan gözaltı kararı sonrası ilk açıklama: Yılmayacağımı bilmenizi istiyorum

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Medya A.Ş.'ye yönelik "yolsuzluk" ve "kent uzlaşısı" soruşturmaları kapsamında hakkında 100'den fazla kişiyle birlikte gözaltı kararı verilen Ekrem İmamoğlu polislerin evinde arama yaptıkları dakikalarda video paylaştı.

İMAMOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

Gözaltına alınarak sağlık kontrolüne götürülen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu evinde paylaştığı son videoda "Büyük bir zorbalıkla karşı karşıyayız ama yılmayacağımı bilmenizi istiyorum" ifadelerini kullandı.

"BENİM SEVGİLİ POLİSLERİMİ BU KÖTÜLÜĞE ALET ETTİLER"

İmamoğlu'nun açıklamasının tamamı şu şekilde; "Üzülerek söylüyorum, milletimizin iradesini gasp etmeye çalışan bir avuç akıl benim sevgili polislerimi, bu ülkenin emniyet güçlerine bu kötülüğe alet ederek, evimin, 16 milyon İstanbullunun kapısına yığmıştır. Yüzlerce polis yığmıştır.

"DİMDİK AYAKTA OLACAĞIMI MİLLETİMİZ BİLSİN"

Büyük bir zorbalıkla karşı karşıyayız ama yılmayacağımı bilmenizi istiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Ben kendimi milletime emanet ediyorum. Dimdik ayakta olacağımı milletimiz bilsin. O kişiye ve onun bütün bu süreci aparat gibi kullanan aklıyla mücadeleye devam edeceğim."