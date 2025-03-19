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İmamoğlu'ndan gözaltı kararı sonrası ilk açıklama: Yılmayacağımı bilmenizi istiyorum

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İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu polislerin evinde arama yaptıkları dakikalarda bir video paylaşarak yaşananları anlattı. İmamoğlu "Konutumun kapısına yüzlerce polis yığıldı. Büyük bir zorbalıkla karşı karşıyayız ama yılmayacağımı bilmenizi istiyorum" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Medya A.Ş.'ye yönelik "yolsuzluk" ve "kent uzlaşısı" soruşturmaları kapsamında hakkında 100'den fazla kişiyle birlikte gözaltı kararı verilen Ekrem İmamoğlu polislerin evinde arama yaptıkları dakikalarda video paylaştı.

İMAMOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

Gözaltına alınarak sağlık kontrolüne götürülen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu evinde paylaştığı son videoda "Büyük bir zorbalıkla karşı karşıyayız ama yılmayacağımı bilmenizi istiyorum" ifadelerini kullandı.

"BENİM SEVGİLİ POLİSLERİMİ BU KÖTÜLÜĞE ALET ETTİLER"

İmamoğlu'nun açıklamasının tamamı şu şekilde; "Üzülerek söylüyorum, milletimizin iradesini gasp etmeye çalışan bir avuç akıl benim sevgili polislerimi, bu ülkenin emniyet güçlerine bu kötülüğe alet ederek, evimin, 16 milyon İstanbullunun kapısına yığmıştır. Yüzlerce polis yığmıştır.

"DİMDİK AYAKTA OLACAĞIMI MİLLETİMİZ BİLSİN"

Büyük bir zorbalıkla karşı karşıyayız ama yılmayacağımı bilmenizi istiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Ben kendimi milletime emanet ediyorum. Dimdik ayakta olacağımı milletimiz bilsin. O kişiye ve onun bütün bu süreci aparat gibi kullanan aklıyla mücadeleye devam edeceğim."

İmamoğlu'ndan gözaltı kararı sonrası ilk açıklama: Yılmayacağımı bilmenizi istiyorum
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (35)

Haber YorumlarıMehmet Şimşek:

Bu saatten sonra senin adına sokağa çıkacak kimse olmaz, çünkü iki kere düşünmek lazım. Sen Devleti, Cumhuriyetin Savcısını ve ailesini tehdit ederken başka şeylere güveniyordun. Türk devleti muhtemelen emir aldığın yerlere karışmayın bu işe dedi. Milleti boşuna Kendi istikbalin için sıkıntıya sokma. yazık bu millete.

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Haber YorumlarıLeman A.:

bugün de utanç verici bir uygulama ile karşı karsiyayiz, benden değilsin seni yok ederim mantigi, gerçekten itibarımız göklerde

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Haber YorumlarıBülent Eyigun:

Eeee Ekrem haydi hayırlısı o balya balya paraler halizde nereye gittiğini anlatırsın artik

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Haber YorumlarıArda Yıldız:

16 milyon istanbullu deme ben oy vermedim sana. Eğer 16 milyon istanbulun başkanıysan 85 milyonun Başkanına saygın olsun.

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Haber YorumlarıAdil ASLAN:

Hadi hayırlısı olsun inşallah

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Haber YorumlarıPoyraz:

Suçun yoksa korkmana gerek yok bayım

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Haber YorumlarıÖmer:

Zalimin sonu yaklaşınca zulmü artar.

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Haber YorumlarıKUZEY TEKİNOĞLU :

Kral sabah sabah hangi giyim mağazası orası :)

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Haber YorumlarıSimu:

Şimdi mağdurum da mağdurum edebiyatı ile daha çok pirim yapacak.. Ak Partinin EYT'den sonra yaptığı en büyük 2. hata !!

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Haber YorumlarıEngin Enis ERASLAN:

Bu senaryo yıllar önce yaşanmıştı. ????????

Yorum Beğen26
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