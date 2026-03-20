Haberler

AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan İsrail'in Suriye'nin güneyine düzenlediği saldırıya kınama Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, İsrail'in Suriye'nin güneyine düzenlediği saldırıyı kınayarak, bu eylemin bölgede istikrarı tehdit ettiğini belirtti.

Ak Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, İsrail'in Suriye'nin güneyine düzenlediği saldırıyı en güçlü şekilde kınadıklarını ifade etti.

Ala, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

" İsrail'in Suriye'nin güneyinde gerçekleştirdiği saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor, İsrail yönetiminin Suriye'nin egemenliğini hiçe sayan bu saldırılarını, bölgede istikrarı tesis etme yönündeki tüm çabalara karşı açık bir sabotaj olarak değerlendiriyoruz. Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Suriye hükümeti ve halkıyla dayanışmasını kararlılıkla sürdürecektir."

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan
