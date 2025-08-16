Efkan Ala'dan Hacı Bektaş-ı Veli vefatı mesajı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Hacı Bektaş-ı Veli'nin vefatının 754. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Hacı Bektaş-ı Veli'nin 'Bir olalım, iri olalım, diri olalım.' düsturu, birlik ve beraberliğimizin sarsılmaz temelini, kardeşlik ve dayanışmamızın yol haritasını ortaya koymaktadır." ifadesini kullandı.

Ala, Next Sosyal'den, Hacı Bektaş-ı Veli'nin vefatının 754. yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Yesevi irfanından beslenerek Anadolu'nun gönül dünyasını mayalayan Hacı Bektaş-ı Veli'nin, asırlardır milletin yolunu aydınlatan hikmet pınarlarından biri olduğunu belirten Ala, şunları kaydetti:

"Onun 'Bir olalım, iri olalım, diri olalım.' düsturu, birlik ve beraberliğimizin sarsılmaz temelini, kardeşlik ve dayanışmamızın yol haritasını ortaya koymaktadır. Hakk'a vuslatının 754. yılında Hünkar'ı ve bu toprakları bilgelikle yoğuran tüm erenleri rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum."

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Politika
Anfield'da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı

Anfield'da hüzünlü gece: Salah hüngür hüngür ağladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Şap büyük oranda baskılandı, 8 ilde hayvan pazarları açılacak

Bakan Yumaklı duyurdu: Hastalık baskılandı, 8 ilimizde yasak kalkıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.