AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan "Dünya İnsan Hakları Günü" paylaşımı Açıklaması

Güncelleme:
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, insan onurunun hatırlandığı, adalet ve merhametin yeniden yeşerdiği bir döneme vesile olmasını diledi.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Dünya İnsan Hakları Günü'nün, mazlum coğrafyalar başta olmak üzere yerküremizin her köşesinde insan onurunun hatırlandığı, adalet ve merhametin yeniden yeşerdiği bir döneme vesile olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Ala, Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.

Efkan Ala, paylaşımında, "Dünya İnsan Hakları Günü'nün, mazlum coğrafyalar başta olmak üzere yerküremizin her köşesinde insan onurunun hatırlandığı, adalet ve merhametin yeniden yeşerdiği bir döneme vesile olmasını temenni ediyorum." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA / Aynur Ekiz - Politika
500
