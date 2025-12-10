AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan "Dünya İnsan Hakları Günü" paylaşımı Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Dünya İnsan Hakları Günü'nün, mazlum coğrafyalar başta olmak üzere yerküremizin her köşesinde insan onurunun hatırlandığı, adalet ve merhametin yeniden yeşerdiği bir döneme vesile olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Ala, Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.

