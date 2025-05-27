Efkan Ala'dan 27 Mayıs Mesajı: Demokrasi Kahramanlarını Unutmadık

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, tarihe kara bir leke olarak geçen ve bir cuntanın milletin iradesine ihanetinin adı olan 27 Mayıs'ın yıl dönümünde demokrasi kahramanlarını rahmet ve saygıyla yad ettiğini belirtti.

Ala, sosyal medya hesabından 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümüne ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Tarihimize kara bir leke olarak geçen ve bir cuntanın milletin iradesine ihanetinin adı olan 27 Mayıs'ın yıl dönümünde demokrasi kahramanlarını rahmet ve saygıyla yad ediyorum."