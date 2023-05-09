Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan Gençlerle Buluştu

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, gençlerin sorularını yanıtladığı 'Söz Gençlerin' buluşmasında gençlere daha güzel bir gelecek hazırlamak için çalıştıklarını belirtti.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Söz Gençlerin' buluşmasında gençlerin sorularını yanıtladı.

Başkan Arslan, kahve eşliğinde düzenlenen 'Söz Gençlerin' buluşmasında gençlerle sohbet etti, sorularını yanıtladı. Gençlerin sözlerine ve ilgisine önem verdiklerini belirten Başkan Arslan, gençlere daha güzel bir gelecek hazırlamak için çalıştıklarını kaydetti. Başkan Arslan, şunları söyledi:

"6 Şubat'ta ülkemizi derinden sarsan, yaralayan, 11 ilimizi etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremde, depremzedelere Edremit Belediyesi olarak ilk günden itibaren el uzatmak, onların yaralarını sarmak için müthiş bir çalışma sergiledik. Edremit bu performansıyla bir tarih yazdı. Edremit'in bu kadar öne çıkmasının nedeni tabii ki Edremit gençliğinin performansıdır. Yardımların hazırlanması, paketlenmesi ve araçlara yüklenmesinde yüzlerce Edremitli genç müthiş bir performans sergiledi. Bizim onur ve gururumuz oldunuz. Belediyemiz ve Edremit halkı adına sizlere şükranlarımı sunuyorum. Edremit'te projelerimizin önemli bölümünü gençler için yaptık."

Başkan Arslan, konuşmasının ardından CHP Balıkesir Milletvekili Adayı Serkan Sarı ve Millet İttifakı Milletvekili Adayı Burak Dalgın ile birlikte gençlerden gelen soruları yanıtladı. Etkinlik sonunda gençlerle özçekim de yapan Arslan, programa katılan gençlere ve emek verenlere teşekkür etti.