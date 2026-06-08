Edirne'de ara seçimlerde yeni muhtarlar belli odu

Edirne'de 7 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilen muhtarlık ara seçimlerinde vatandaşlar sandık başına giderek oylarını kullandı. Kesin olmayan sonuçlara göre Lalapaşa, Havsa ve Uzunköprü'de yapılan seçimlerin ardından yeni muhtarlar belirlendi.

Lalapaşa ilçesine bağlı Çallıdere köyünde, merhum muhtar Galip Aydın'ın vefatının ardından yapılan seçimde, kesin olmayan sonuçlara göre Özgür Aydın köyün yeni muhtarı seçildi.

Havsa Cumhuriyet Mahallesi'nde, merhum muhtar Osman Demirdelen'in vefatının ardından gerçekleştirilen muhtarlık ara seçiminde ise kesin olmayan sonuçlara göre Hüseyin Arı mahalle sakinlerinin oylarıyla seçimi kazandı.

Uzunköprü'nün Sultanşah köyünde de, merhum muhtar Samet Yıldırım'ın vefatının ardından yapılan seçimde kesin olmayan sonuçlara göre Recep Süleyman Güç yeni muhtar oldu.

Kesin sonuçların ilgili seçim kurulları tarafından açıklanmasının ardından seçim sonuçları resmiyet kazanacak. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı