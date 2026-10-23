Duran, Zonguldak Kilimli'deki maden patlamasında ölen madenciler için rahmet diledi

Duran, Zonguldak Kilimli'deki maden patlamasında ölen madenciler için rahmet dilediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Zonguldak Kilimli'deki maden ocağı patlamasında hayatını kaybeden madenciler için sosyal medya hesabından rahmet diledi. Duran, ailelere başsağlığı ve yaralılara acil şifa dilerken ilgili kurumların olay yerinde inceleme yürüttüğünü belirtti.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, " Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki bir maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden madenci kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki bir maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden madenci kardeşlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan madencilerimize acil şifalar temenni ediyorum. İlgili kurumlarımız olay yerinde gerekli müdahale ve inceleme çalışmalarını titizlikle yürütmektedir. Rabbim, milletimizi her türlü kazadan ve afetten muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı.