Duran, Zonguldak Kilimli'deki maden patlamasında ölen madenciler için rahmet diledi

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, " Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki bir maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden madenci kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki bir maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden madenci kardeşlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan madencilerimize acil şifalar temenni ediyorum. İlgili kurumlarımız olay yerinde gerekli müdahale ve inceleme çalışmalarını titizlikle yürütmektedir. Rabbim, milletimizi her türlü kazadan ve afetten muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı