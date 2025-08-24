Duran: Türkiye'nin Güçlü Yarınları Gençlerle Şekillenecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Zafer Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, gençliğin ilham ve vizyonuyla Türkiye'nin güçlü yarınlarına yürüyüşünün devam edeceğini belirtti. İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilen geçit törenini ve Savarona'nın denizlere dönüşünü vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, " Türkiye'nin güçlü yarınlarına yürüyüşü, gençliğimizin sahip olduğu ilham ve vizyonla harmanlanarak, inşallah daha da güçlenerek devam edecektir." ifadesini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Zafer Haftası kapsamında İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilen geçit töreninin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin istiklal ruhunu ve denizlerdeki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtti.

Donanmanın görkemli geçişinin, Türkiye'nin savunma gücünün ulaştığı seviyeyi ve Mavi Vatan'a sahip çıkma iradesini bütün dünyaya ilan ettiğini vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

"Milletimizin tarihi hafızasında müstesna bir yere sahip olan Savarona'nın da yeniden denizlere kavuşması, geçmişimizle bağımızı tazeleyen ve gururumuzu artıran bir sembol olmuştur. Türkiye'nin güçlü yarınlarına yürüyüşü, gençliğimizin sahip olduğu ilham ve vizyonla harmanlanarak, inşallah daha da güçlenerek devam edecektir. Zafer Haftamız şimdiden kutlu olsun."

Kaynak: AA / Merve Yıldızalp Yormaz - Politika
