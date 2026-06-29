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İletişim Başkanı Duran'dan, İsrail'in 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımasına tepki

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımasını ikiyüzlülük olarak nitelendirerek sert tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımasına tepki gösterdi.

İletişim Başkanı Duran sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bebek, kadın, yaşlı demeden on binlerce masum sivili gözlerini kırpmadan katlederek 21. yüzyılın en vahşi katliama imza atan İsrail yönetiminin, tarihi olayları siyasi bir silah olarak kullanmaya cüret etmesi tek kelimeyle ikiyüzlülüktür. İsrail'in 1915 olaylarını sözde 'soykırım' olarak tanıması, ellerine bulaşan Filistinli masumların kanını, Orta Doğu'da yürüttükleri devlet terörünü ve fütursuzca işledikleri insanlık suçlarını örtbas etme çabasının beyhude bir dışavurumudur. Ahlaki ve tarihi yükümlülüklerden bahsedenlerin, bugün hastaneleri, okulları, ibadethaneleri ve mülteci kamplarını aralıksız bombalayan, uluslararası hukuku ayaklar altına alan bir yapı olması insanlık tarihinin gördüğü en büyük ironidir. Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım suçuyla yargılananların Türkiye'ye tarih dersi vermeye veya vicdan bekçiliğine soyunmaya zerre kadar hakkı yoktur" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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