Dünya Liderleri Washington'da Buluştu

ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer arasındaki görüşme başladı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika