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DSP Genel Başkanı Aksakal, oyunu Üsküdar'da kullandı

DSP Genel Başkanı Aksakal, oyunu Üsküdar'da kullandı

Politika Haberleri

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oyunu Üsküdar'da kullandı. Aksakal, oy kullanmasının ardından yaptığı açıklamada, "2023 seçimlerimizi de böylece tamamladık. Ülkemize, milletimize hayırlı olsun." dedi.

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oyunu Üsküdar'da kullandı.

Şeyh Şamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne eşi Feride Aksakal ile gelen Önder Aksakal, 3365 numaralı sandıkta oy verdi.

Aksakal, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "2023 seçimlerimizi de böylece tamamladık. Ülkemize, milletimize hayırlı olsun." dedi.

Oyunu kullandıktan sonra okuldaki diğer salonları ziyaret eden Aksakal, sandık görevlilerine ve personele çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Kaynak: AA / Rabia Düzgün - Politika

Anadolu Lisesi Üsküdar Dsp Politika Haberler

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