DSP Genel Başkanı Aksakal'dan Suriye ile Güvenlik Anlaşması Çağrısı

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, " Suriye'nin ve Türkiye'nin güvenliğini ve toprak bütünlüğünü güvence altına almak için Türkiye, Suriye'nin İsrail sınırında kapsamlı ve güçlü bir caydırıcı hat oluşturmayı planlamalıdır." dedi.

Aksakal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM'nin 28. Yasama Dönemi ikinci devre Başkanlık Divanı üyeliğine seçilen isimleri ve TBMM Genel Sekreterliğine atanan Hüseyin Kürşad Kırbıyık'ı tebrik etti.

Aksakal, tutuklu olarak yargılandığı dava sonucunda hakkında tesis edilen hükümle birlikte tahliyesine karar verilen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a da geçmiş olsun dileklerini iletti.

İsrail eliyle Gazze'de yapılan katliamlar ve soykırımın bölgede yaygınlaştırılmaya ve daha da kötüsü tüm dünyaya kanıksatılmaya çalışıldığını belirten Aksakal, şu ifadeleri kullandı:

"On binlerce insanın yaşamına, yüz binlercesinin yerlerinden yurtlarından uzaklaşmasına mal olan bu insanlık dışı projeye birilerinin 'dur' demesi gerekiyor. Amerika'nın bugün İran üzerinde gerçekleştirmeye çalıştığı yeni sınır çalışmasına ısrarla nükleer programın bitirilmesi şeklindeki yaklaşımı sabıkalı bir gerekçedir. Geçmişte bunu Irak için de ortaya sürmüşler ve sonrasında kendileri böyle bir çalışmanın gerçekte olmadığını bildiklerini itiraf etmişlerdi. Bugün de aynı senaryo ve yöntem hayata geçirilmeye çalışılmaktadır. Kendileri her türlü nükleer silaha ve enerjiye sahip iken başka devletlerin buna sahip olmasını engellemeye çalışmanın adı doğrudan doğruya kabadayılıktır."

İran'ın dik duruşundan asla taviz vermediğini kaydeden Aksakal, şöyle konuştu:

"Umuyor ve diliyoruz ki bu kararlı duruşunu saldırgan emperyalistler pes edinceye kadar sürdürebilir. Ancak bunun gerçekleşebilmesi için aynı kaderi yaşama ihtimali en yüksek ülke olarak Türkiye'nin de bir duruş ortaya koyması zarureti vardır. Suriye'de yaşanan rejim değişikliği sürecindeki plan ve stratejilerimizin bizi doğru bir noktaya taşıdığı varsayılacaksa, Suriye devleti ile özel ve kapsamlı bir anlaşma mutlaka hayata geçirilmelidir. Emperyalist saldırıların nihai hedefinin Türkiye olduğu konusunda toplumun hiçbir kesiminde farklı bir değerlendirme olmamıştır."

Aksakal, "Suriye ile bir anlaşma imzalamak, Suriye'nin ve Türkiye'nin güvenliğini ve toprak bütünlüğünü güvence altına almak için Türkiye, Suriye'nin İsrail sınırında kapsamlı ve güçlü bir caydırıcı hat oluşturmayı planlamalıdır. Dünya, Trump ve Netanyahu'nun silahlarını her akıllarına estiğinde deneyecekleri bir yer değildir. Eğer bu duruş ve kararlılık hayata geçirilemezse kısa zaman sonra saldırılar kapımıza dayanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.