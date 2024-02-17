DP Genel Başkanı Gültekin Uysal: Milletimizin talepleri demokratik kanallarda karşılık bulmuyor

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Bugün milletimizin taleplerinin maalesef demokratik kanallarda hiçbir karşılığı yok." dedi.

Uysal, partisinin il başkanlığı binası önünde düzenlenen Kırıkkale belediye başkan adayı tanıtım programında, her daim yönü milletin vicdan hizasında durmuş bir gelenek olarak her zaman "millet" dediklerini söyledi.

Bugün de yeniden "yeter, söz milletin ve Kırıkkale'nin" dediklerini belirten Uysal, şöyle konuştu:

"Bu vesileyle huzurunuzdayız. Bu büyük ülke, birileri yok saysa da sanki Cumhuriyet 3 Kasım 2002'de kuruldu zannetseler de büyük bir geçmişin içerisinden geliyor. Kıt kanaat imkanlarla büyük hizmetleri yaparak geliyoruz. Bugün milletimizin taleplerinin maalesef demokratik kanallarda hiçbir karşılığı yok. Bu milleti, Türk çiftçisini, esnafını, tüccarını, gencini ve kadınını arkasına alıp büyük güçlerin karşısına çıkacağımıza onları alarak milletin karşısına çıkmayı yeğleyen bir siyasi anlayış var. Dini menfaat, menfaati de din yapmış anlayışla Türkiye'nin yol alabilme imkanı yok."

Uysal, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından uzun süre seçim olmayacağını vurguladı. Vatandaşın talepleri, itirazları ve hissiyatının siyasette karşılık bulması için bugün ortaya koyacakları iradenin "birilerini kendine getirebileceğini" vurgulayan Uysal, şunları kaydetti:

"Büyük liderimiz Süleyman Demirel'in güzel bir sözü var. Diyor ki, 'Vatandaşımızı daha iyi şartlarda yaşatalım ama biraz da vatandaşımız daha iyi şartlarda yaşamayı kendi isteyecek.' Perşembenin gelişi çarşambadan değil, pazartesiden belliyken, kimse alın terinin karşılığını alamazken, çiftçimizin her sene borçlanması artarak yola devam edebilme imkanı var mı? 3-5 ve 8-10 ayda aflar, ötelemelerle ancak borcumuzu katlıyoruz, gelirimizi ve karımızı arttıramıyoruz. Bir siyasi parti, millete hizmet etmek için kurulur. Türkiye'nin bu anlayışla yol alabilme şansı asla ve kata yok."

Uysal, konuşmasının ardından partisinin Kırıkkale Belediye Başkan adayı Salih Babayiğit'i tanıttı.

Programa, DP İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş ve partililer katıldı.