Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı ile görüşme sonrası barış mesajı verdi

ABD başkan adayı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, "ABD'nin bir sonraki Başkanı olarak dünyaya barış getireceğim ve savaşı sona erdireceğim" dedi.

Eski ABD Başkanı ve Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimine aday olan Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Trump görüşmeye dair kendisine ait sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile çok iyi bir telefon görüşmesi yaptık. Beni başarılı geçen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi ve ABD başkanlığım için tebrik etti. Geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleştirilen iğrenç suikast girişimini kınadı ve ABD halkının bu zamanlarda birlik ruhuyla bir araya geldiğini belirtti. Ben ABD'nin bir sonraki Başkanı olarak dünyaya barış getireceğim ve çok sayıda cana mal olan, sayısız masum aileyi mahveden savaşı sona erdireceğim" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy ise görüşmeye dair yaptığı paylaşımda, "Adaylığı nedeniyle tebrik etmek ve Pensilvanya'da uğradığı şok edici suikast girişimini kınamak için Donald Trump ile görüştüm. Ülkemizin özgürlüğünü ve bağımsızlığını korumaya yönelik iki partili ve iki meclisli ABD cdesteğinin hayati önemine dikkat çektim. Ukrayna, Rus terörüne direnme yeteneğimizi güçlendirmedeki yardımlarından dolayı ABD'ye her zaman minnettar olacaktır. Şehirlerimize ve köylerimize yönelik Rus saldırıları her gün devam ediyor. Barışı adil ve gerçekten kalıcı kılabilecek adımları yüz yüze görüşme konusunda Trump ile mutabık kaldık" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON