Doğan Bekin: Müslüman Ülkeler İbrahim Anlaşmalarından Çekilsin

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, "İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde, siyonist İsrail ile yapılan İbrahim Anlaşmalarına taraf olan bütün Müslüman ülkelerin bu anlaşmadan çekildiklerini açıklamalarını bekliyoruz." dedi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısının ardından bugün Katar'ın başkenti Doha'da yapılacak İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nin sonuç bildirgesinin büyük önem taşıdığını söyledi.

Katar'a yönelik son saldırıda ABD yönetiminin çifte standartlı politikasının iyice ayyuka çıktığını ifade eden Bekin, şunları kaydetti:

"Siyonist İsrail'in, 2020 yılında Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Sudan ve Fas arasında imzalanan ve daha sonra Mısır, Ürdün ve BAE'nin de katıldığı İbrahim Anlaşmaları, esasen siyonizmin, askeri gücün yanı sıra diplomasi, ekonomi ve yumuşak güçle genişleme stratejisini temsil eden ve Filistin'i bütünüyle işgal ve yok etme gizli amacı taşıyan bir anlaşma olarak bilinmektedir. Bu nedenle İsrail'in Katar Devleti'ne yaptığı saldırıyı görüşmek üzere bugün Katar'da yapılmakta olan İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde, siyonist İsrail ile yapılan İbrahim Anlaşmalarına taraf olan bütün Müslüman ülkelerin bu anlaşmadan çekildiklerini açıklamalarını bekliyoruz."

Doğan Bekin, aksi bir kararın "konuş konuş faydası yok, boşuna" özdeyişinden öteye geçmeyeceğini dile getirdi.