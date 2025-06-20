Doğan Bekin: Dünya Mülteciler Günü Sloganlarla Geçiştiriliyor

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Dünya Mülteciler Günü'nün içi boş sloganlarla sadece etkinlik olarak kutlandığını belirtti.

Bekin, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 20 Haziran'ın Dünya Mülteciler Günü olduğunu hatırlattı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahile vuran minik bedeniyle göçmenlerin yaşadığı dramın sembolü haline gelen Aylan bebeğin ölümünün unutulmayacağını vurgulayan Bekin, dünya çapında zorla yerinden edilmiş insanların sayısının 123 milyonu bulduğunu anlattı.

Dünya Mülteciler Günü'nün içi boş sloganlarla sadece etkinlik olarak kutlandığını dile getiren Bekin, etkinlik düzenlemenin göçmenler için çözüm ortaya koymadığını söyledi.???????

Bekin, şunları kaydetti:

"Bugün Gazze'de İsrail'in vahşeti sonucu 3 milyon kişi yerinden edilirken uluslararası toplumun sessizliği son derece vahim boyutlarda seyretmektedir. Sudan'da da devam etmekte olan iç çatışmalar nedeniyle 12,3 milyondan fazla insanın evlerinden zorla çıkarılmasıyla dünyanın en büyük yerinden edilme krizinin yaşandığını görmek mümkündür. Sonuç olarak, insanların zulüm ve şiddet nedeniyle kaçmak zorunda kaldıkları kendi ülkelerine bir an önce yeniden geri dönebilmeleri için siyasi çözümlerin süratle ortaya konulması, güvenli, onurlu ve gönüllü geri dönüşlerin desteklenmesi, vatansızlığın önlenmesi, barış ve hoşgörünün yeniden sağlanması artık kaçınılmazdır."

Öğrencilerin karne alarak tatile girdiğini anımsatan Bekin, hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere başarı diledi.