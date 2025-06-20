Doğan Bekin: Dünya Mülteciler Günü Sloganlarla Geçiştiriliyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeniden Refah Partisi Milletvekili Doğan Bekin, Dünya Mülteciler Günü'nde yapılan etkinliklerin göçmen sorununa gerçek bir çözüm sunmadığını vurguladı. Bekin, zorla yerinden edilmelerin dünyanın önemli sorunlarından biri olduğunu belirtti.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Dünya Mülteciler Günü'nün içi boş sloganlarla sadece etkinlik olarak kutlandığını belirtti.

Bekin, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 20 Haziran'ın Dünya Mülteciler Günü olduğunu hatırlattı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahile vuran minik bedeniyle göçmenlerin yaşadığı dramın sembolü haline gelen Aylan bebeğin ölümünün unutulmayacağını vurgulayan Bekin, dünya çapında zorla yerinden edilmiş insanların sayısının 123 milyonu bulduğunu anlattı.

Dünya Mülteciler Günü'nün içi boş sloganlarla sadece etkinlik olarak kutlandığını dile getiren Bekin, etkinlik düzenlemenin göçmenler için çözüm ortaya koymadığını söyledi.???????

Bekin, şunları kaydetti:

"Bugün Gazze'de İsrail'in vahşeti sonucu 3 milyon kişi yerinden edilirken uluslararası toplumun sessizliği son derece vahim boyutlarda seyretmektedir. Sudan'da da devam etmekte olan iç çatışmalar nedeniyle 12,3 milyondan fazla insanın evlerinden zorla çıkarılmasıyla dünyanın en büyük yerinden edilme krizinin yaşandığını görmek mümkündür. Sonuç olarak, insanların zulüm ve şiddet nedeniyle kaçmak zorunda kaldıkları kendi ülkelerine bir an önce yeniden geri dönebilmeleri için siyasi çözümlerin süratle ortaya konulması, güvenli, onurlu ve gönüllü geri dönüşlerin desteklenmesi, vatansızlığın önlenmesi, barış ve hoşgörünün yeniden sağlanması artık kaçınılmazdır."

Öğrencilerin karne alarak tatile girdiğini anımsatan Bekin, hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere başarı diledi.

Kaynak: AA / Kemal Karadağ - Politika
Altın yatırımcısı şokta! Değer kaybı yüzde 2'yi geçti

Altın yatırımcısı şokta
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'den kaçan 5 bin kişi Güney Kıbrıs'a yerleşti

İsrail'den büyük kaçış! Binlerce kişi soluğu o ülkede aldı
Akaryakıta bu gece Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı geliyor

Akaryakıta bu gece Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı geliyor
Netanyahu canlı yayında konuşurken bina çöktü

Dünyaya tehditler savuran Netanyahu canlı yayında ecel terleri döktü
Beşiktaş, Ernest Muçi'nin bonservisini belirledi

Bonservis fiyatı belli oldu! Bu parayı veren Muçi'yi kapar
9 yaşındaki Yasemin'i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi

9 yaşındaki Yasemin'i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi
Savaş devam ederken İsrail'in 'Öldürdük' dediği isim mesaj yayınladı

Öldü denilen kritik isimden İsrail'i şoke eden mesaj
Kıskançlık iddiaları gündemdeydi! Sinem Ünsal son noktayı koydu

Bu sahne gündem olmuştu! Kıskançlık iddialarına tokat gibi yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.