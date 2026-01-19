Haberler

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: "Türkiye'nin desteği ile Suriye ordusu tarafından DEAŞ'lı teröristlerin serbest bırakıldığı iddiası asılsızdır"

Güncelleme:
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye'nin desteği ile Suriye ordusunun DEAŞ'lı teröristleri serbest bıraktığı iddialarını asılsız olarak nitelendirdi ve kamuoyuna bu tür haberlere itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye'nin desteği ile Suriye ordusu tarafından DEAŞ'lı teröristlerin serbest bırakıldığı iddialarını yalanladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Suriye'de yaşanan süreçte Türkiye'nin desteği ile Suriye ordusu tarafından DEAŞ'lı teröristlerin serbest bırakıldığı iddiası tamamen asılsızdır. DEAŞ'a karşı bölgede en güçlü mücadeleyi veren ve DEAŞ terör örgütüne bugüne kadar en büyük darbeyi vuran ülkenin Türkiye olduğu bilinen açık bir gerçektir. Kamuoyunun ve asırlardır aynı coğrafyayı, birçok müşterek değeri paylaştığımız dost, kardeş ve komşularımızın bu tarz asılsız iddialara itibar etmemesi önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

