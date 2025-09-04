Haberler

DMM: İsrail'deki Suikast Haberi Türkiye'ye Yönelik Dezenformasyon

DMM: İsrail'deki Suikast Haberi Türkiye'ye Yönelik Dezenformasyon
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail'deki bazı medya kuruluşlarında yer alan ve Türkiye'nin adını geçiren suikast planı haberinin, Türkiye'ye karşı yürütülen maksatlı bir dezenformasyon faaliyeti olduğunu açıkladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden (DMM) yapılan açıklamada, " İsrail'de bazı medya kuruluşlarında yer alan, İsrailli bir bakana yönelik suikast planı haberinde ülkemizin adının geçmesi, Türkiye'ye karşı yürütülen maksatlı bir dezenformasyon faaliyetinin ürünüdür" denildi.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " İsrail'de bazı medya kuruluşlarında yer alan, İsrailli bir bakana yönelik suikast planı haberinde ülkemizin adının geçmesi, Türkiye'ye karşı yürütülen maksatlı bir dezenformasyon faaliyetinin ürünüdür. İsrail basınına yeni bir gelişme olarak servis edilen konunun aslında bundan 8 ay önce yaşanan bir olayla ilişkili olduğu bilinmektedir. Yine yakalanan şahısların, Türkiye ile herhangi bir bağlantılarının bulunmadığına dair beyanları, Kızılhaç yetkililerince teyit edilmektedir. Söz konusu haberin asıl amacı, uluslararası kamuoyunda Türkiye'ye karşı yanıltıcı ve kasıtlı bir algı oluşturmak ve bu sayede Türkiye'nin Filistin politikasına zarar vermektir. Kamuoyunun ve ilgili mercilerin, Türkiye'yi hedef alan bu dezenformasyon ve kara propaganda faaliyetlerine itibar etmemesi önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Millilerden harika başlangıç! Gürcistan'ı deplasmanda 3 golle geçtik

Millilerden harika başlangıç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savcı Ercan Kayhan'ı öldüren katil zanlısı tutuklandı

Cumhuriyet savcısını vahşice katleden zanlı ile ilgili karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.