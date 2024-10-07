Diyarbakır'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Filistin'e destek mesajı

DİYARBAKIR - AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, " İsrail'in işgal politikalarına, Filistin halkına uyguladığı zulme ve insan hakları ihlallerine karşı mücadelemiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devam edecektir" dedi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, partililer ve vatandaşlar, Hz. Süleyman Camii önünde bir araya gelerek basın açıklamasında bulundu. Gazetecilere açıklamada bulunan Ocak, 7 Ekim esasında İsrail katliam ve soykırım makinasının hız ve şiddetinin daha da artması olduğunu, bir yıl içinde 17 binden fazla çocuk, 11 binden fazla kadın olmak üzere 42 binden fazla masum Filistinli sivilin İsrail'in acımasız ve insanlık dışı saldırılarında şehit düştüğünü söyledi.

Hiçbir şey 7 Ekim'de başlamadığını belirten Ocak, "Süre giden soykırıma 7 Ekim sebep olmadı. İsrail'in 77 yıllık bir işgal, zulüm ve katliam tarihine sahip. Topraklarından edilmiş, hakları ve malları gasp edilmiş, öldürülmüş, katliama uğramış milyonlardan bahsediyoruz. Yine bugün bu soykırıma itiraz edemeyen hiçbir ülkenin insanlığa söyleyecek tek bir sözü kalmamıştır. İsrail, 1930'ların Nazi Almanya'sından farksızdır. Tıpkı Nazi Almanya'sı gibi soykırımcı, saplantılı ve ırkçı bir ideolojiye sahiptir. Yine tıpkı Nazi Almanya'sı gibi saldırgan, şımarık, küstah davranışlar sergilemektedir. İsrail'in Ortadoğu'da bölgenin düzen ve istikrarını tehdit eden bir yapı olduğunu biliyoruz. Nazi Almanya'sının durdurulmamasının dünyanın başına açtığı dertleri tarihten biliyoruz. Bugün de İsrail durdurulmadığı takdirde tüm bölgeyi ateşe atana kadar devam edecektir. Netanyahu hesap vermelidir" dedi.

İslam dünyasının bu vahşet karşısında ortak bir adım atamamasının üzücü olduğunu dile getiren Ocak, "İsrail saldırganlığının ülkemize de yönelebileceği riskini tüm bölge ülkeleri gibi biz de görüyoruz. Vadedilmiş topraklar safsatasının içine ülkemiz topraklarını da katan bu suç şebekesinin planlarının farkındayız. Stratejik tüm hazırlıklarını yapan bir ülkenin özgüvenini taşıyoruz. Fakat aynı zamanda toplumsal istikrarın da hayati olduğunu bildiğimizden iç cepheyi güçlü tutmak için vatandaşlarımızı ülkemizin karşılaşabileceği uluslararası tehditler konusunda siyasi ve ideolojik tutumlarından bağımsız olarak tek bir cephede birleşmeye davet ediyoruz. İsrail'in işgal politikalarına, Filistin halkına uyguladığı zulme ve insan hakları ihlallerine karşı mücadelemiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devam edecektir. Filistin, sadece bir coğrafi bölge ya da bir halkın mücadelesi değildir; Filistin, tüm insanlığın vicdan davasıdır" ifadelerini kullandı.