Diyarbakır'da polis memurunun öldürülmesiyle ilgili zanlı tutuklandı

Diyarbakır'ın Hani ilçesindeki silahlı kavgada polis memurunun öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Mehmet Veysi Eğin'in öldürülmesine ilişkin soruşturma devam ediyor.

Diyarbakır'ın Hani ilçesindeki silahlı kavgada polis memurunun öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Mehmet Veysi Eğin'in silahlı kavgada öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan K.D. (16) jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Eğin, izinli geldiği memleketi Hani ilçesinin Kuyular Mahallesi'nde, komşusu K.D. ile tartışmıştı. Çıkan kavgada K.D. uzun namlulu tüfekle Eğin'e ateş etmişti. Ağır yaralanan Eğin, kaldırıldığı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.