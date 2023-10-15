Diyarbakır'da Filistin'e Destek Mitingi Düzenlendi

Diyarbakır'da binlerce kişinin katılımı ile Filistin'e destek mitingi düzenlendi.

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) İl Başkanlığı tarafından merkez Yenişehir ilçesi İstasyon Meydanı'nda gerçekleştirilen miting, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İlahilerin okunduğu mitingde İsrail'in saldırıları protesto edilerek, dövizler açıldı, Filistin'e destek sloganları atıldı. Mitingde konuşan HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle ile yaptıkları görüşmede Diyarbakırlıların Filistin halkına göstermiş olduğu destekten duyduğu mutluluğu dile getirdiğini iletti. "Yaşlı amcam, bastonunu alıp bu meydana geldiğin zaman var ya sen Filistinli kardeşlerine murad oluyorsun" diyen Dinç, "Annem, bacım, kardeşlerinizi alıp bu meydana gelişiniz var ya, onlar için büyük bir destek oluyor. Filistin halkının yetkilileri de bunu istiyor bizden. Kıymetli kardeşlerim, bu görüntü var ya, aynı şekilde siyonistleri ve onların uzantılarını da kahredecektir biiznillah" dedi.

Miting, tekbirler ve sloganlar eşliğinde yapılan konuşmalarla devam etti. - DİYARBAKIR