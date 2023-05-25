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Diyarbakır'da AK Parti'ye Gelecek Partisi ve Güç Birliği Partisi'nden katılım

Politika Haberleri

Diyarbakır'da Millet İttifakı'ndaki partilerinden Gelecek Partisi ve Güç Birliği Partisi'nden istifa eden bazı üyeler AK Parti'ye katıldı. Rozetleri AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu tarafından takılan yeni üyeler, Cumhur İttifakı'na destek vereceklerini ifade etti.

Diyarbakır'da Ak Parti'ye Gelecek Partisi ve Güç Birliği Partisi'nden katılım

DİYARBAKIR - Türkiye'de 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı günler kala Diyarbakır'da Millet İttifakı'ndaki partilerinden Ak Parti'ye katılım oldu.

Diyarbakır'da Güç Birliği Partisi Diyarbakır İl Başkanı ve 1. Sıra Milletvekili adayı MYK üyesi Ensari Büyükhan ve Gelecek Partisi Kulp İlçe Başkanı Müserdin Olcum, partilerinden istifa ederek Ak Parti'ye katıldı. Ak Parti'ye katılım sağlayanlar arasında üyelerinin de bulunduğu belirtildi.

Ak Parti'ye katılan yeni üyelere rozetlerini 28. Dönem AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu taktı. AK Parti Diyarbakır Seçim Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 28 Mayıs'ta destek çıkacağı ifade edildi.

Partilerinden istifa eden Olcum ve Büyükhan için Cumhur İttifakı'na katıldıkları için hizmet kervanına katıldıklarını ifade eden Ensarioğlu, "Güç Birliği Partisi Diyarbakır İl Başkanı ve 1. Sıra Milletvekili adayı MYK üyesi Ensari Büyükhan ve Kulp Gelecek Partisi İlçe Başkanı Müserdin Olcum, bugün partilerinden ayrılarak kendi kitlesi ve üyeleriyle birlikte AK Parti'ye katılmak ve Cumhur İttifakı'na destek olmak amacıyla kendilerinin rozetlerini taktık. Cumhur İttifakı'na katıldıkları için hizmet kervanına ve bu millete hizmet yolunda yoldaşımız oldukları için kendilerine teşekkür ederiz" dedi.

Partisinden ayrılışını "Millet İttifakı'nda terör destekçileri bulunmaktadır" sözleriyle açıklayan Gelecek Partisi Kulp İlçe Başkanı Müserdin Olcum, 28 Mayıs tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceklerini dile getirdi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammet Hüseyin İçli - Politika

Gelecek Partisi Milletvekili Diyarbakır AK Parti Politika Haberler

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