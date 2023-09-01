Diyarbakır'da 1 Eylül Dünya Barış Günü Mitingi Gerçekleştirildi

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi tarafından düzenlenen mitingde barışın önemi vurgulandı ve Kürtçe şarkılar seslendirildi.

DİYARBAKIR'da 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla düzenlenen mitingde Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı ve Yeşil Sol Parti Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz ile polis müdürü arasında tartışma yaşandı. Aydeniz'in, "Nazik olun, polislerinize ne emir vereceksiniz verin. Eş Genel Başkan'a nasıl davranması gerektiğini bilsin" sözleri üzerine polis müdürü "Sizin polislere ve devletin mümessillerine nasıl yaklaştığınızı gördük" dedi.

Yeşil Sol Parti ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) tarafından 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla Yenişehir ilçesinde bulunan İstasyon Meydanı'nda 'Toplumsal barış için eşit ve özgür yaşam' sloganıyla miting düzenlendi. Mitinge katılanlar polis kontrolünden geçtikten sonra alana alınırken, DBP Eş Genel Başkanı ve Yeşil Sol Parti Eş Genel Başkanı Salihe Aydeniz ile polis müdürü arasında tartışma yaşandı. Polis müdürünün Aydeniz'e yönelik kullandığı 'hanımefendi, geçebilirsiniz' sözüne sinirlenen Aydeniz, 'Hanımefendi değil. Lütfen bu tarzınızdan vazgeçin. Siz nazik olun, polislerinize ne emir vereceksiniz verin. Eş Genel Başkana nasıl davranması gerektiğini bilsin" dedi.

Bu sözler üzerine polis müdürü de "Sizin polislere ve devletin mümessillerine nasıl yaklaştığınızı gördük" dedi. Aydeniz'in bölgeden ayrılmasının ardından tartışma sonlandı.

Yeşil Sol Parti Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, mitingde yaptığı konuşmada, barışın sadece masalarda imzalanan bir anlaşma olmadığını belirterek, "Bu ülkede yaşayan bütün ana dillerin, kimliklerin, halkların eşit yaşamasıdır. Barış çok dillidir, kültürlüdür ve inançlıdır. Dolayısıyla hiç kimse barışı tekçiliğe, tek kimliğe sığdıramaz. Bizim mücadelemiz, onurlu bir barış tesis edilinceye kadar devam edecek" dedi.

Miting söylenen Kürtçe şarkılarına ardından sona erdi.