Diyarbakır Bağlar Belediyesi'nde Rüşvet Soruşturması: Belediye Başkanı Adli Kontrol Şartıyla Yurt Dışına Çıkış Yasağı Aldı

DİYARBAKIR'da Bağlar Belediyesi'nde görevli F.K. ile belediye başkan yardımcısı S.A.'nın yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından ifadesi alınan Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na, adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı getirildi.

Bağlar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde görevli F.K.'nin, kendisinden işini yapması karşılığında rüşvet istediğini iddia eden bir iş insanı, polise başvurdu. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, düzenlediği operasyonda, seri numaraları alınmış paraları iş insanından alan F.K.'yi, paraları aracına koyarken suçüstü yakalayıp gözaltına aldı. F.K. emniyete götürülürken, soruşturma kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden sorumlu S.A. da gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Soruşturma kapsamında dün Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu da savcılıkta ifade verdi. Beyoğlu'na adli kontrol şartı ile yurt dışına çıkış yasağı getirildi.Soruşturmanın sürdüğü bildirildi. (DHA)