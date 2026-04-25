Dışişleri Bakanlığı'ndan Mali'deki terör saldırılarına kınama
Dışişleri Bakanlığı, Mali'nin çeşitli bölgelerinde bugün gerçekleşen terör saldırılarını şiddetle kınayarak, hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına ve Mali halkına başsağlığı diledi. Ayrıca, terörle mücadelede Mali ile dayanışma içinde olunacağı ve bölgede kalıcı barış ile istikrarın sağlanmasına yönelik çabaların destekleneceği belirtildi.
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, "Mali'nin farklı bölgelerinde bugün meydana gelen terör saldırılarını güçlü biçimde kınıyoruz" açıklamasında bulundu.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Mali'nin farklı bölgelerinde bugün meydana gelen terör saldırılarını güçlü biçimde kınıyoruz. Bu menfur saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına ve Mali halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz. Terörle mücadelesinde Mali'yle dayanışma içinde olmaya ve bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisine yönelik çabalara destek vermeye devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.