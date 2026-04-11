Dışişleri Bakanlığı: Yaşadığımız çağın Hitler'i olarak nitelenen Netanyahu'nun kim olduğu ve sicili bellidir

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu çağın Hitler'i olarak nitelendirerek, Türkiye'nin masum sivillerin yanında olmaya devam edeceğini ve Netanyahu'nun işlediği suçlar için hesap vermesi adına mücadele edeceğini açıkladı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İşlediği suçlar nedeniyle yaşadığımız çağın Hitler'i olarak nitelenen Netanyahu'nun kim olduğu ve sicili bellidir" ifadeleri kullanılarak, " Türkiye, masum sivillerin yanında olmaya devam edecek ve Netanyahu'nun işlediği suçlardan dolayı hesap vermesi için çaba harcamayı sürdürecektir" denildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden İsrail Başbakanı Netanyahu'nun paylaşımlarına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "İşlediği suçlar nedeniyle yaşadığımız çağın Hitler'i olarak nitelenen Netanyahu'nun kim olduğu ve sicili bellidir. Adı geçen hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından savaş suçu ve insanlığa karşı suçlardan ötürü tutuklama kararı çıkarılmıştır. Netanyahu yönetimi altındaki İsrail, soykırım iddialarıyla Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanmaktadır. Netanyahu'nun şu anki hedefi, devam eden barış görüşmelerini baltalamak ve bölgedeki yayılmacı politikalarını sürdürmektir. Aksi takdirde ülkesinde yargılanacak ve muhtemelen hapis cezasına çarptırılacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın, İsrailli yetkililer tarafından düzeysiz, küstahça ve yalan dolu iddialarla hedef alınması, her platformda dile getirdiğimiz gerçeklerin oluşturduğu rahatsızlığın bir sonucudur. Türkiye, masum sivillerin yanında olmaya devam edecek ve Netanyahu'nun işlediği suçlardan dolayı hesap vermesi için çaba harcamayı sürdürecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
