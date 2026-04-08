Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını en güçlü biçimde kınıyoruz

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, " İsrail'in Lübnan'a yönelik yoğunlaşan ve çok sayıda can kaybına yol açan saldırılarını en güçlü biçimde kınıyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, " İsrail'in Lübnan'a yönelik yoğunlaşan ve çok sayıda can kaybına yol açan saldırılarını en güçlü biçimde kınıyoruz. Söz konusu saldırılar Lübnan'daki insani durumu daha da ağırlaştırmaktadır. Bölgede henüz sağlanan ateşkese rağmen, Netanyahu hükümeti barış ve istikrarı tesis etmeye yönelik uluslararası adımları hedef almayı sürdürmektedir. Lübnan'ın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün muhafazasına güçlü desteğimizi yineliyoruz. İsrail'in Lübnan'ı işgalinin sonlandırılması ve sivillerin korunması amacıyla uluslararası toplumun bir an evvel harekete geçmesi gerekmektedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı