Dışişleri Bakanlığı'ndan Ekvator'daki Saldırıya Kınama
Dışişleri Bakanlığı, Ekvator'un Orellana eyaletinde 11 askerin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı ve taziyelerini iletti.
Dışişleri Bakanlığı, Ekvator'un Orellana eyaletinde meydana gelen ve 11 askerin hayatını kaybettiği saldırıyla alakalı kınama mesajı yayımladı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ekvator'un Orellana eyaletinde meydana gelen ve 11 askerin hayatını kaybettiği saldırıyı kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Ekvator halkına taziyelerimizi sunuyoruz" denildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika