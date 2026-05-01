Dışişleri Bakanlığı: "Irak'ta yeni hükümetin teşkili sürecinin bir an önce tamamlanmasını ümit ediyoruz"

Dışişleri Bakanlığı, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı ve Cumhurbaşkanı seçimlerinin ardından hükümeti kurma görevinin Ali Zeydi'ye verilmesine ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Türkiye ile Irak arasındaki ilişkilere dikkat çekilen açıklamada, "Irak Temsilciler Meclisi Başkanı ve Cumhurbaşkanı seçimlerinin ardından anayasal süreç kapsamında Irak'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Ali Zeydi'yi tebrik ediyor; bu gelişmenin Irak halkına hayırlı olmasını diliyoruz. Irak'ta yeni hükümetin teşkili sürecinin bir an önce tamamlanmasını ümit ediyoruz. Irak'la sahip olduğumuz derin tarihi, beşeri, kültürel ve iktisadi ilişkilerden güç alarak tesis ettiğimiz stratejik ve kurumsal iş birliğini bölgesel boyutları da kapsayacak şekilde önümüzdeki dönemde daha da ilerletmeyi hedefliyoruz" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı