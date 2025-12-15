Bakan Fidan, Ürdün ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla görüştü
Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze Barış Planı'yla ilgili son gelişmeler değerlendirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika