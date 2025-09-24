Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, 80. BM Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ile Türkevi'nde bir araya geldi. - NEW YORK