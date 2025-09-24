Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, 80. BM Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ile Türkevi'nde bir araya geldi. - NEW YORK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika