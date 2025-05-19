Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sırbistan Bakanıyla Bir Araya Geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sırbistan Bakanıyla Bir Araya Geldi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belgrad Büyükelçiliği'nde Sırbistan Uzlaşma, Bölgesel İşbirliği ve Sosyal İstikrardan sorumlu Devlet Bakanı Usame Zukorlic ile bir araya geldi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Sırbistan Uzlaşma, Bölgesel İşbirliği ve Sosyal İstikrardan sorumlu Devlet Bakanı Usame Zukorlic ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, Belgrad Büyükelçiliği'nde Sırbistan Uzlaşma, Bölgesel İşbirliği ve Sosyal İstikrardan sorumlu Devlet Bakanı ve Adalet ve Uzlaşma Partisi Genel Başkanı Usame Zukorlic bir araya geldi. Görüşmeden fotoğraf paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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