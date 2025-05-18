Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Sırbistan'a Resmi Ziyarette Bulunacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Sırbistan'a Resmi Ziyarette Bulunacak
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Sırbistan'a yapacağı ziyaretle, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ve Dışişleri Bakanı Marko Curiç ile görüşerek Türkiye-Sırbistan ilişkilerini güçlendirmeyi hedefliyor.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, yarın Sırbistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; Bakan Fidan, yarın Sırbistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Söz konusu ziyaret kapsamında, Bakan Fidan'ın Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç tarafından kabul edilmesi ve Dışişleri Bakanı Marko Curiç'le görüşmesi bekleniyor. Fidan'ın görüşmelerinde, Türkiye ile Sırbistan arasındaki çok boyutlu iş birliğinin seyrinden duyulan memnuniyeti ifade etmesi, Türkiye'nin Balkanlar'da barış ve istikrarın muhafaza edilmesine, bu çerçevede Sırbistan'la gelişen iş birliğine verdiği önemi vurgulaması bekleniyor. Fidan'ın ayrıca Bosna-Hersek'teki durumun sağduyulu bir yaklaşımla ele alınmasının ve diyalog kanallarının açık tutulmasının önemine işaret etmesi, bölgesel sınamalar karşısında bölgesel sahiplenme anlayışıyla hareket edilmesi gerektiğine dikkat çekmesi, ortak sınamalar karşısında bölgesel dayanışma ve iş birliğinin güçlendirilmesine öncelik verilmesinin gerekliliğini dile getirmesi öngörülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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