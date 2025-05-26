Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Putin ile Moskova'da Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Moskova'daki toplantıdan ilk görüntüler de paylaşıldı.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.
Bakan Fidan, Moskova'da Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edildi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin devam ettiği belirtilirken, görüşmeden ilk görüntüler paylaşıldı.
Haber: ANKARA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika