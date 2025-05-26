Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Putin ile Moskova'da Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Putin ile Moskova'da Görüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Moskova'daki toplantıdan ilk görüntüler de paylaşıldı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, Moskova'da Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edildi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin devam ettiği belirtilirken, görüşmeden ilk görüntüler paylaşıldı.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Eşinden tokat yiyen Macron'dan ilk açıklama

Eşinden tokat yiyen Macron'dan ilk açıklama
Eski Çatalca Müftüsü'nden Özgür Özel'e: Sana tokadı ben atacağım

Eski Çatalca Müftüsü'nden Özgür Özel'e: Sana tokadı ben atacağım
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş'ta transfer bitiyor! Mahmudu Bajo takımından ayrıldığını açıkladı

Takımdan ayrıldığını duyurdu! Süper Lig devi imzayı attırıyor
10 senedir İzmir'e gidip gelen kadının isyanı: Nedenini bir türlü çözemedim

10 senedir İzmir'e gidip gelen kadın çektiği video ile isyan etti
Emektar oyuncu Şerif Sezer trafik kazası geçirdi

Usta oyuncu Bodrum'da ölümden döndü
Yunanistan'da Strep-A bakterisi nedeniyle okullar kapatıldı

Korkutan bakteri komşuyu ele geçirdi! Okullar ardı ardına kapatıldı
Çok sayıda şubesi bulunan Başkent Gross konkordato talep etti

Ünlü market zinciri konkordato talep etti
Hizmet sıfır, zam okkalı! Beykoz Belediyesi'nin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi

Belediyenin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi: Rezil olduk rezil
Şampiyonluk kutlamalarından çıkarılan Coşkun Sabah Galatasaray'a sitem etti

Şampiyonluk kutlamasından çıkarılan ünlü isim Galatasaray'a sitem etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.